Юлия Стародубцева: "После победы над Рыбакиной думала, смогу ли это сделать еще раз"

"Чарльстон дал уверенность в собственных силах"

– Юля, если посмотреть на ваш сезон в целом – от финала Чарльстона до четвертого круга US Open – чувствуете ли вы, что 2026-й стал для вас качественным скачком на новый уровень?

– Да, Чарльстон стал хорошим началом года и придал много уверенности. 2026 год принес мне новые достижения, эмоции и опыт. Каждый год хочется добиваться чего-то большего и сейчас мне кажется, что я делаю шаги в правильном направлении. Даже если судить просто по рейтингу.

– Чарльстон стал, пожалуй, одним из главных прорывов года – первый финал турнира WTA 500 и сразу побед над очень сильными соперницами. Что тогда изменилось в вашем восприятии своих возможностей?

– После Чарльстона, как я уже сказала, появилась какая-то уверенность и понимание, что я могу играть на очень высоком уровне.

– После Чарльстона вы поднялись на 53-е место мирового рейтинга – пока самое высокое в карьере. Начали ли вы после этого иначе чувствовать себя на турнирах, когда выходите против соперниц по топ-20 или топ-30?

– Да, после турнира был такой момент, что я поняла, что могу обыгрывать лучших игроков мира. Но не могу сказать, что я так не чувствовала себя до этого, потому что у меня уже были хорошие результаты.

Я могу сказать точно, что чем больше таких результатов, тем большее осознание на каком уровне я могу играть. Такие результаты – это как доказательство самому себе, что я могу. И они всегда нужны каждому игроку.

Юлия Стародубцева (инфографика: Sport RBC.UA)

– На US Open вы провели очень яркий матч с Марией Саккари: проиграли первый сет 1:6, но отыгрались, причем во втором сете пришлось спасать матчболы. Что происходило в голове в тот момент, когда казалось, что матч уже ускользает?

– Это такие щекотливые моменты в матче, когда ты на половину думаешь, что ты сейчас пойдешь пожимать руку, но в то же время пытаешься все же не отдать матч просто так. Если посмотреть все матч-болы, это были длинные розыгрыши и Саккари ошибалась в конце. Я просто пыталась не отдать ей матч на своей ошибке, потому что чувствовала, что она не будет играть агрессивно в эти моменты.

– После победы над Саккари вас ждала Елена Рыбакина – и это уже была вторая встреча с ней в этом сезоне после сенсационной победы на Roland Garros. Было ли психологически проще выходить против нее, зная, что вы уже можете ее обыграть?

– Психологически, это были очень разные два матча. После того, как ты обыграл кого-то такого уровня, мысли приходят, что-то вроде "смогу ли я сделать это еще раз" и иногда очень сложно от этого избавиться и это приносит другие волнения. Я бы даже сказала, что я больше волновалась в этот раз, чем в прошлый. Но я еще раз увидела, что могу. У меня были большие шансы и сетбол.

Обзор матча Стародубцева – Рыбакина на "Ролан Гаррос-2026"

– Матч с Рыбакиной на US Open вы проиграли 6:7, 3:6, но первый сет был очень близок. Чего не хватило в этот раз, чтобы снова сотворить сенсацию?

– Чего не хватило на этот раз? Возможно, немного больше веры в себя.

"Было бы приятно быть в топ-30 и сеяной на шлемах"

– Если сравнить вас в начале сезона и сейчас, в чем вы сами видите наибольший прогресс, физически, тактически или психологически?

– Я стараюсь прогрессировать во всех сферах. Есть фокус и на теннисе, и на физическом плане и опыт мне помогает в психологическом плане тоже. Если есть цель становиться лучшим игроком, нужно уделять внимание всем сферам. Но если я должна сказать, какая сфера в этом году была приоритетом, это было мое психологическое состояние. Хотя я считаю, что в теннисном плане тоже выросла.

– В этом году вам уже приходилось играть против теннисисток из самой высокой части рейтинга – Аманды Анисимовой, Джессики Пегулы, Рыбакиной. Изменилось ли ваше отношение к таким матчам? Возможно, исчезло чувство, что ты выходишь против "звезды", а осталось просто чувство матча?

– Что опыт мне показал в последние годы, так это то, что нужно подходить к каждому матчу все равно, в независимости от соперника. Я не могу сказать, что я не ожидаю большего от топ-10 игрока, но в то же время я уже не чувствую, что я играю со звездой.

Юлия Стародубцева (инфографика: Sport RBC.UA)

– У вас был очень сильный отрезок на харде, но в то же время удалось дойти до финала Чарльстона на грунте. На каком покрытии вы сейчас сами чувствуете себя наиболее комфортно и где видите наибольший потенциал для дальнейшего прогресса?

– Я всегда думала что мое любимое покрытие – это хард. Но мои тренеры говорили мне, что у меня очень хорошая игра для грунта. Сейчас у меня и у моей команды есть понимание, что я (all court player) не имеет покрытия, где мне не нравится играть.

– Вы уже поднялись в топ-50 и показали, что можете побеждать очень сильных соперниц. Какая следующая планка для вас – закрепиться в топ-50, пробиться в топ-30 или вообще не хотите сейчас привязываться к цифре в рейтинге?

– Было бы приятно быть в топ-30 и сеяным на шлемах. Но приоритеты – это прежде всего здоровье и фокус на сферах, где я могу стать лучше.

"Я обожаю Украину, наших людей и нашу кухню"

– В конце мая вы сказали, что ваш парень пообещал сделать вам предложение, если вы войдете в топ-50 рейтинга WTA. Эта договоренность еще актуальна?

– (смеется - прим. автора ) Это у него была такая мотивация для меня, но это тоже всегда была шутка. Сейчас это не в приоритете для меня и пока предложения не было.

– Вы много путешествуете в рамках тура. Какое место в мире вас поразило больше всего? И чем?

– Меня поразило больше всего это Токио. Люди, культура, звуки людного города, чистота. Очень классный город, желаю туда вернуться

– Марта Костюк недавно сказала, что за 5 лет полномасштабной войны она уже не придает особого значения тому, какое гражданство у соперницы по ту сторону корта. А как менялось ваше восприятие этих реалий, в которых Украина живет с 2022 года?

– То, как живет Украина и наши люди сейчас, нельзя описать словами. У меня всегда есть надежда, что все закончится как можно скорее. Я только сегодня видела, как квартира Даяны Ястремской была разбита полностью, и очень ей сочувствую.

Это очень тяжелые реалии и, к сожалению, это сложно представить полностью людям за рубежом. У меня одинаковые восприятия, которые были и раньше. Я очень сочувствую нашим людям и желаю сил.

– Что у вас на сердце, когда выходите играть матч на фоне новостей об очередном массированном ударе россиян по Украине?

– У каждого нормального украинца одна и такая же реакция на массовые удары, и я не исключение. Это отвратительно и трагично.

– Что чувствуете, когда приезжаете в Украину? И как часто вам это удается?

– Сейчас у меня нет возможности вернуться в свой дом в Украине, потому что это Каховка. Я не была дома с 2022 года и пока не планирую ехать в Украину, потому что не могу приехать в родной город.

Но если вопрос, хотела бы я хотя бы заехать в Украину как на отдых, тогда ответ – да, очень. Я обожаю Украину, наших людей, нашу кухню я ищу повсюду по миру, потому что даже после всего, что я перепробовала, могу утвердительно заявить, что украинская кухня – это лучшая кухня в мире. Даже мой парень австралиец соглашается (смеется – прим. автора). Но с теннисным графиком я сейчас не могу выделить время на это.