Уверенный разгром за час: Ястремская впервые в карьере вышла в третий круг WTA 1000 в Пекине

Ход поединка

Матч длился всего 1 час и 6 минут. В первой партии Ястремская сразу вырвалась вперед 2:0 благодаря брейку во втором гейме. Несмотря на то, что полька ответила обратным брейком и сравняла счет, Даяна выиграла три гейма подряд и прижала соперницу на собственной подаче – 6:3.

Во втором сете преимущество украинской теннисистки было бесспорным. Ястремская начала партию по мощному рывку 4:0. Позволив Хвалинской взять только один гейм престижа, Даяна уверенно закрыла сет с сокрушительным счетом 6:1.

WTA 1000. Пекин. 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Мая Хвалинская (Польша) – 6:3, 6:1

Исторические достижения и следующая соперница

Победа над Хвалинской принесла украинцы несколько весомых достижений:

Ястремская впервые в карьере вышла в 1/16 финала турнира WTA 1000 в столице Китая.

Даяна впервые с января выиграла два матча подряд на турнирах уровня Тура.

Украинка одержала вторую в сезоне победу над теннисисткой из топ-30 мирового рейтинга.

Также Ястремская первой из представительниц Украины прошла в 3-й круг в Пекине. Во втором раунде Украину также представляют Элина Витолина и Дарья Снигур.

В следующем круге соревнований Даяна Ястремская сыграет против представительницы Австрии Синьи Краус, которая в своем поединке одолела Анастасию Потапову.