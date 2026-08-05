Впервые за 4 года: Серена и Винус Уильямс сыграют в паре на турнире в Цинциннати

Первое совместное выступление за четыре года

Турнир в Цинциннате пройдет с 11 по 23 августа. Это будет первое выступление легендарных сестер в парной сетке со времен US Open 2022 года.

Ранее Уильямс планировали сыграть вместе на Уимблдоне в июле, однако 44-летняя Серена получила повреждение колена в своем одиночном матче-возвращении против австралийки Майи Джойнт.

Выступление в Огайо может стать для Серены предварительным этапом перед возвращением на Открытый чемпионат США US Open в этом году. Напомним, Серена остановилась в шаге от рекордного 24-го титула Grand Slam в одиночном разряде.

Величественное наследие дуэта

46-летняя Винус Уильямс, кроме парного турнира, также получила wild card в основную одиночную сетку Cincinnati Open. Вместе сестры Уильямс сформировали один из самых титулованных дуэтов в истории тенниса.

За долгую карьеру в Туре сестры получили 14 общих титулов Grand Slam в парном разряде, а также завоевали 3 золотые олимпийские медали для сборной США.