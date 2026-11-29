Как прошли полуфиналы

Действующие обладатели трофея итальянцы в напряженном противостоянии сломили сопротивление сборной Чехии - 2:1.

В свою очередь, сборная Испании справилась со своей задачей без нервной развязки в парном матче, одолев Великобританию со счетом 2:0. Первое очко пиренейцам принес Рафаэль Ходар, который в двух сетах обыграл Кэмерона Норри (6:2, 7:5), а победную точку поставил лидер команды Карлос Алькарас. Он разгромил Артура Фери (6:2, 6:1) и довел свою беспроигрышную серию до 15 матчей подряд.

Когда состоится финал и чем он примечателен

Выход Италии и Испании в решающий раунд подарил турниру редкое достижение: одни и те же сборные разыграют Кубок Дэвиса два года подряд впервые с 1988–1989 годов, когда за трофей спорили Германия и Швеция.

Для хозяев это шанс завоевать четвертый титул подряд и пятый в истории страны, тогда как испанцы стремятся реабилитироваться за прошлогоднюю неудачу.

"С самого детства я мечтал оказаться в таком положении. Для меня сыграть в финале Кубка Дэвиса — огромная честь. Я рад, что смог помочь команде, принести решающее очко и вывести Испанию в финал. Нам осталось сделать последний шаг. Я знаю, что в прошлом году все сложилось не в нашу пользу, и в этот раз постараюсь помочь команде завоевать трофей", — подчеркнул Алькарас.

Финальное противостояние сборных Италии и Испании состоится в воскресенье, 29 ноября. Первый матч игрового дня начнется в 16:00 по киевскому времени.