Впервые за 30 лет: канадский "Мастерс" получил финал, которого не было со времен Агасси и Сампраса

Историческое событие для американского тенниса

Предстоящий решающий матч станет первым полностью американским финалом на турнирах серии Masters 1000 за последние 23 года. В последний раз подобное случалось в Цинциннате-2003, когда Энди Роддик одолел Марди Фиша.

Что касается непосредственно канадского "тысячника", то здесь представители США не играли между собой в финале с 1995 года, когда Андре Агасси победил Пита Сампраса. Это всего лишь 15-й американский финал в истории турниров категории ATP 1000 с момента основания формата в 1990 году.

Результаты полуфиналов в Монреале:

Брендон Накашима (США) – Рафаэль Ходар (Испания) – 7:6, 6:4

Бен Шелтон (США) – Лернер Тьен (США) – 6:2, 6:3

Путь в финал и личные встречи

25-летний Брендон Накашима совершил локальную сенсацию, одолев в полуфинале 19-летнего испанца Рафаэля Ходара. Для Накашима это будет первый в карьере финал на турнирах категории ATP 1000 и только пятый в целом на уровне ATP-тура (свой единственный титул он завоевал в 2022 году в Сан-Диего).

В свою очередь Бен Шелтон второй год выходит в финал канадского "Мастерса", где защищает титул чемпиона. В полуфинале 5-й сеяный Шелтон уверенно обыграл соотечественника Лернера Тьена, несмотря на небольшое повреждение руки, полученное после столкновения с задней стенкой корта. Для Бена это будет девятый финал ATP в карьере, где он сразится за свой седьмой трофей.

В личном противостоянии Шелтон побеждает Накашиму с неоспоримым счетом 5:0. Символично, что их предыдущий поединок состоялся именно на канадском "тысячнике" год назад в Торонто, где Шелтон одержал трудную победу в трех сетах, после чего выиграл турнир.