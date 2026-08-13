Впервые за 30 лет: канадский "Мастерс" получил финал, которого не было со времен Агасси и Сампраса
В канадском Монреале определились финалисты престижного турнира серии ATP 1000. За главный трофей соревнований сразятся два представителя США – действующий чемпион Бен Шелтон и дебютант решающих стадий Брендон Накашима.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Х турнира.
Историческое событие для американского тенниса
Предстоящий решающий матч станет первым полностью американским финалом на турнирах серии Masters 1000 за последние 23 года. В последний раз подобное случалось в Цинциннате-2003, когда Энди Роддик одолел Марди Фиша.
Что касается непосредственно канадского "тысячника", то здесь представители США не играли между собой в финале с 1995 года, когда Андре Агасси победил Пита Сампраса. Это всего лишь 15-й американский финал в истории турниров категории ATP 1000 с момента основания формата в 1990 году.
Результаты полуфиналов в Монреале:
- Брендон Накашима (США) – Рафаэль Ходар (Испания) – 7:6, 6:4
- Бен Шелтон (США) – Лернер Тьен (США) – 6:2, 6:3
Путь в финал и личные встречи
25-летний Брендон Накашима совершил локальную сенсацию, одолев в полуфинале 19-летнего испанца Рафаэля Ходара. Для Накашима это будет первый в карьере финал на турнирах категории ATP 1000 и только пятый в целом на уровне ATP-тура (свой единственный титул он завоевал в 2022 году в Сан-Диего).
В свою очередь Бен Шелтон второй год выходит в финал канадского "Мастерса", где защищает титул чемпиона. В полуфинале 5-й сеяный Шелтон уверенно обыграл соотечественника Лернера Тьена, несмотря на небольшое повреждение руки, полученное после столкновения с задней стенкой корта. Для Бена это будет девятый финал ATP в карьере, где он сразится за свой седьмой трофей.
В личном противостоянии Шелтон побеждает Накашиму с неоспоримым счетом 5:0. Символично, что их предыдущий поединок состоялся именно на канадском "тысячнике" год назад в Торонто, где Шелтон одержал трудную победу в трех сетах, после чего выиграл турнир.
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