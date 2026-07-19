Впервые за 16 месяцев: Циципас выиграл турнир ATP

Ход матча Циципас – Колиньон

Финал получился насыщенным и продолжительным: в первой партии Циципас удалось выиграть одну подачу соперника и довести дело до победы со счетом 6:4. Второй сет затянулся на тай-брейк, победителем из которого вышел именно Колиньон – 7:6.

Однако в последней партии греческий спортсмен не оставил сопернику шансов, выиграв этот игровой период со счетом 6:3. Матч длился 2 часа и 18 минут.

"Я возвращаюсь домой. Мне понадобится один-два дня отдыха. Это была долгая неделя, много безумных матчей, и мне нужно немного восстановиться и отдохнуть, чтобы быть готовым к американскому свингу. Я с нетерпением жду возможности показать лучшие результаты в американской серии турниров, и для этого мне нужно быть свежим и готовым к долгим нескольким неделям в дороге", – сказал Циципас после победы .

Для Циципаса это первый титул за последние 16 месяцев: в феврале 2025 года он побеждал на турнире в Дубае. Всего в его наследии 13 титулов ATP.

Карьера Циципаса

Пиковым сезоном для Циципаса остается 2021 год, когда он поднялся на третье место рейтинга ATP. Тогда он выиграл турнир ATP 1000 в Монте-Карло, а также дошел до финала Ролан Гаррос, проигравший в пятисетовом триллере Новаке Джоковичу.

Победа на турнире в Гштаде позволит Циципасу совершить мощный рывок в мировом рейтинге: в понедельник он поднимется на 34 позиции и займет 51 строчку, вернувшись в топ-60 мировых теннисистов.