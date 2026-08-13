Волевой старт в США: Калинина вышла во второй круг WTA 1000 в Цинциннате

Американские горки на корте

Поединок против Дарьи Видмановой, занимающей 92-е место в мировом рейтинге WTA, показался чрезвычайно эмоциональным и нестабильным для обеих соперниц. В начале встречи Калинина уверенно диктовала свои условия и повела в счете 4:1 в первом сете. Однако удержать солидное преимущество первой партии украинка не смогла, позволив сопернице перехватить инициативу и покинуть сет за собой – 4:6.

Во второй партии ситуация стала зеркальной, но уже в пользу нашей спортсменки. Ангелина уступала со счетом 2:4, однако вовремя включила характер, совершила мощный камбэк и выиграла партию – 6:4. Психологическое преимущество полностью перешло на сторону украинки, что вылилось в разгром оппонентки в решающем третьем сете.

WTA 1000. Цинциннати (США). Первый круг

Ангелина Калинина (Украина, WTA 54) - Дарья Видманова (Чехия, WTA 92) - 4:6, 6:4, 6:2

Турнирное достижение и новая оппонентка

Для Ангелины Калининой этот успех достаточно знаковый. Она одержала свою вторую победу в основной сетке соревнований в Цинциннати за четыре выступления на этих кортах. Следует отметить, что впервые пройти первый раунд на этом турнире украинцы удалось три года назад.

Уже в следующем круге Калинину ждет гораздо более серьезное испытание. Украинская теннисистка встретится с представительницей США Эммой Наварро (28-й номер рейтинга WTA), получившей от организаторов 25-й номер посева на домашних кортах.