Вылет с рекордом: Ястремская не удержала преимущество в Пекине

WTA 1000. Пекин. 1/16 финала

Дайана Ястремская (Украина) – Синья Краус (Австрия) – 1:6, 4:6

Как складывалась игра

Первая партия сложилась неудачно для украинки: она смогла выиграть всего один гейм, после чего австрийка перехватила инициативу и закрыла сет со счетом 6:1.

Второй сет прошел в более напряженной борьбе. Даяна дважды вела с одним брейком и демонстрировала характер, но не смогла удержать преимущество. В решающем десятом гейме на собственной подаче украинка отыграла три матчпоинта, однако соперница все же дожала нашу теннисистку, реализовав четвертую попытку. Поединок длился 1 час и 34 минуты и завершился поражением Ястремской в двух сетах.

Результаты турнира для Ястремской

Несмотря на досадный вылет, выступление в Пекине принесло Ястремской важный положительный опыт. Она впервые с июля прошлого года выиграла два матча подряд в основной сетке турнира категории WTA 1000 и прервала неприятную серию из четырех поражений. Кроме того, выход в третий круг стал ее личным локальным успехом на этих соревнованиях.

Тем временем борьба на турнире в Китае продолжается. Украину на престижных соревнованиях продолжают представлять еще две теннисистки – Элина Свитолина и Дарья Снигур.