В четвертый раз в карьере: Свитолина с разгромом вышла в четвертьфинал WTA 1000 в Пекине
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине. В 1/8 финала украинка в двух сетах победила американку Энн Ли.
О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.
Как Свитолина победила Ли
Украинка мощно начала первый сет и сразу реализовала два брейкпойнта, после чего повела 4:1. Ли попыталась вернуться в борьбу и сократила отставание, однако Свитолина не позволила сопернице развить успех. Украинка выиграла два следующих гейма, а в последнем еще раз сделала брейк – 6:2.
Вторую партию Свитолина начала еще увереннее. Украинка выиграла четыре гейма подряд, поставив американку в крайне затруднительное положение. Ли сумела прервать серию соперницы и взять два гейма подряд. Однако Свитолина удержала преимущество и довела матч до победы – 6:3.
Пятый четвертьфинал Светолиной в сезоне
Для украинки это уже пятый турнир WTA 1000 в 2026 году, на котором она досталась по меньшей мере четвертьфинала. Ранее Свитолина доходила до:
- полуфинала в Индиан-Уэллсе;
- финала в Дубае;
- полуфинала в Торонто;
- победы на турнире в Риме
В Пекине украинка в четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале. Ее лучший результат на этом турнире – полуфинал в 2016-м году.
Кто станет соперницей украинки
В четвертьфинале Элину ждет представительница Китая Цинь Вэнь Чжэн. Китайская теннисистка в своем матче 1/8 финала победила Алина Чараеву из Армении.
Свитолина и Цинь Вэнь Чжэн теперь определят одну из участниц полуфинала WTA 1000 в Пекине.
Ранее мы сообщали, что Свитолина и Костюк узнали свои шансы на WTA Finals.