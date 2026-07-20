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Теннис 20 июля 2026, 16:35

Тяжелый старт в Праге: Снигур в трех сетах дожала соперницу на турнире WTA

Это первая победа на кортах Чехии для украинской теннисистки
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Снигур уже второй раз победила немку Зайдель (Фото: snigur_27, Instagram)
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Украинская теннисистка Дария Снигур пробилась во второй круг турнира серии WTA 250, который продолжается в Праге. В напряженном трехсетовом поединке стартового раунда украинка сумела сломить сопротивление своей сопернице - немке Эллы Зайдель.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Матч против Эллы Зайдель показался для Дарии непростым и растянулся на три сета (7:5, 3:6, 6:3). Однако Снигур продемонстрировала характер и во второй раз в карьере переиграла немецкую теннисистку.

Первая их встреча состоялась три года назад на турнире ITF W60 в Альтенкирхене и завершилась в пользу украинки. Также Снигур второй раз выступает в столице Чехии.

Во время дебюта на пражских кортах в 2022-м году украинка зацепиться за результат не смогла, потерпев поражение уже в первом круге. Со второй попытки Дария этот барьер преодолела.

Потенциальные соперницы во втором круге

Благодаря этой победе украинская спортсменка гарантировала себе место в 1/8 финала соревнований. Следующая оппонентка Дарии Снигур определится чуть позже, в противостоянии между Айлой Аксу из Турции и Софией Костулас из Бельгии.

Ранее мы сообщали, что в основную сетку турнира в Праге пробилась также Вероника Подрез.

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