Успешный старт: Свитолина начала US Open с разгромной победы

Уверенная победа

Элина Свитолина в десятый раз преодолела первый круг US Open - и на этот раз она сделала это, отдав всего три гейма. В первом сете Свитолина выиграла пять геймов подряд, дважды сделав брейк. При счете 5:0 Сиерра взяла свою первую подачу, после чего украинка завершила партию – 6:1.

Во втором сете Свитолина продолжила разгром, сделав брейки в третьем и седьмом геймах и завершила матч со счетом 6:2. В общей сложности поединок длился 52 минуты.

US Open 2026. Женщины. 1-й раунд

Элина Свитолина (Украина) – Солана Сиерра (Аргентина) – 6:1, 6:2

Дальнейшие выступления на US Open

Во втором круге US Open-2026 Свитолина сыграет с победительницей матча между австралийкой Маей Джойнт и Людмилой Самсоновой.

Отметим, что Свитолина стала третьей украинкой, которая начала выступления в основной сетке Открытого чемпионата США после Марты Костюк и Дайаны Ястремской. Всего в основную сетку в этом году пробились семь украинок.