Успешный старт: Свитолина начала US Open с разгромной победы
Украинская теннисистка Элина Свитолина начала выступление на US Open с победы. 31-летняя спортсменка за 52 минуты победила Солану Сиерру.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Уверенная победа
Элина Свитолина в десятый раз преодолела первый круг US Open - и на этот раз она сделала это, отдав всего три гейма. В первом сете Свитолина выиграла пять геймов подряд, дважды сделав брейк. При счете 5:0 Сиерра взяла свою первую подачу, после чего украинка завершила партию – 6:1.
Во втором сете Свитолина продолжила разгром, сделав брейки в третьем и седьмом геймах и завершила матч со счетом 6:2. В общей сложности поединок длился 52 минуты.
US Open 2026. Женщины. 1-й раунд
Элина Свитолина (Украина) – Солана Сиерра (Аргентина) – 6:1, 6:2
Дальнейшие выступления на US Open
Во втором круге US Open-2026 Свитолина сыграет с победительницей матча между австралийкой Маей Джойнт и Людмилой Самсоновой.
Отметим, что Свитолина стала третьей украинкой, которая начала выступления в основной сетке Открытого чемпионата США после Марты Костюк и Дайаны Ястремской. Всего в основную сетку в этом году пробились семь украинок.
Ранее мы сообщали, что Марта Костюк легко преодолела первый круг US Open.