Успішний старт: Світоліна розпочала US Open з розгромної перемоги
Українська тенісистка Еліна Світоліна розпочала виступ на US Open з перемоги. 31-річна спортсменка за 52 хвилини перемогла Солану Сієрру.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Впевнена перемога
Еліна Світоліна вдесяте подолала перше коло US Open - і цього разу вона зробила це, віддавши лише три гейми. У першому сеті Світоліна виграла п'ять геймів поспіль, двічі зробивши брейк. За рахунку 5:0 Сієрра взяла свою першу подачу, після чого українка завершила партію - 6:1.
У другому сеті Світоліна продовжила розгром, зробивши брейки у третьому та сьомому геймах і завершила матч із рахунком 6:2. Загалом поєдинок тривав 52 хвилини.
US Open 2026. Жінки. 1-й раунд
Еліна Світоліна (Україна) - Солана Сієрра (Аргентина) - 6:1, 6:2
Подальші виступи на US Open
У другому колі US Open-2026 Світоліна зіграє з переможницею матчу між австралійкою Маєю Джойнт та Людмилою Самсоновою.
Зазначимо, що Світоліна стала третьою українкою, яка розпочала виступи в основній сітці Відкритого чемпіонату США після Марти Костюк та Даяни Ястремської. Загалом до основної сітки цьогоріч пробились сім українок.
Раніше ми повідомляли, що Марта Костюк легко подолала перше коло на US Open.