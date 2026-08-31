Успішний старт: Світоліна розпочала US Open з розгромної перемоги

Впевнена перемога

Еліна Світоліна вдесяте подолала перше коло US Open - і цього разу вона зробила це, віддавши лише три гейми. У першому сеті Світоліна виграла п'ять геймів поспіль, двічі зробивши брейк. За рахунку 5:0 Сієрра взяла свою першу подачу, після чого українка завершила партію - 6:1.

У другому сеті Світоліна продовжила розгром, зробивши брейки у третьому та сьомому геймах і завершила матч із рахунком 6:2. Загалом поєдинок тривав 52 хвилини.

US Open 2026. Жінки. 1-й раунд

Еліна Світоліна (Україна) - Солана Сієрра (Аргентина) - 6:1, 6:2

Подальші виступи на US Open

У другому колі US Open-2026 Світоліна зіграє з переможницею матчу між австралійкою Маєю Джойнт та Людмилою Самсоновою.

Зазначимо, що Світоліна стала третьою українкою, яка розпочала виступи в основній сітці Відкритого чемпіонату США після Марти Костюк та Даяни Ястремської. Загалом до основної сітки цьогоріч пробились сім українок.