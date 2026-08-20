US Open шокировал рекордным призовым фондом: сколько получат Свитолина, Костюк и другие
Заключительный турнир Грендслэма 2026 года в Нью-Йорке войдет в историю как самый прибыльный за все время существования тенниса. Организаторы соревнований утвердили рекордную смету выплат, которая существенно превысила предыдущие показатели.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП).
Космические цифры американского "мейджора"
Общий призовой фонд US Open-2026 достигнет 108 миллионов долларов. Это на 20% больше, чем годом ранее (90 млн), и впервые в истории турниров Большого шлема общая сумма призовых превысит отметку в 100 миллионов долларов.
Победители мужского и женского одиночных разрядов пополнят свои банковские счета на 5,5 миллиона долларов каждый - на 10% больше, чем в 2025 году. Солидные суммы получат даже те, кто зацепится лишь за первый раунд основной сетки: за выход на корт теннисисты заработают по 140 тысяч долларов, что на 27% больше прошлогодних выплат.
Детализация выплат в одиночных разрядах:
- Победители – 5,5 млн долларов
- Финалисты – 2,8 млн
- Полуфиналисты – 1,45 млн
- Четвертьфиналисты – 780 тыс.
- 1/8 финала – 480 тыс.
- 1/16 финала – 290 тыс.
- 1/32 финала – 190 тыс.
- Первый раунд – 140 тыс.
В парном разряде триумфаторы разделят между собой 1 миллион долларов на дуэт (финалисты заберут 500 тысяч).
Выросли выплаты и в квалификации: за вылет в первом круге отбора выплатят 32 тысячи долларов, за второй круг – 48 тысяч, а за финал квалификационного раунда – 66 тысяч.
Представительство Украины и старт турнира
Основная сетка турнира в Нью-Йорке стартует 30 августа и продлится до 13 сентября. Действующими чемпионами являются испанец Карлос Алькарас и "нейтральная" Арина Соболенко.
Украину в основной сетке гарантированно представят сразу семь теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Еще четверо украинцев – Виталий Сачко, Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая – попытаются пробиться в основу через квалификационное сито.
Ранее мы писали, что Свитолина и Монфис получили особый шанс на US Open-2026 и впервые сыграют вместе.