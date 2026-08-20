US Open шокировал рекордным призовым фондом: сколько получат Свитолина, Костюк и другие

Космические цифры американского "мейджора"

Общий призовой фонд US Open-2026 достигнет 108 миллионов долларов. Это на 20% больше, чем годом ранее (90 млн), и впервые в истории турниров Большого шлема общая сумма призовых превысит отметку в 100 миллионов долларов.

Победители мужского и женского одиночных разрядов пополнят свои банковские счета на 5,5 миллиона долларов каждый - на 10% больше, чем в 2025 году. Солидные суммы получат даже те, кто зацепится лишь за первый раунд основной сетки: за выход на корт теннисисты заработают по 140 тысяч долларов, что на 27% больше прошлогодних выплат.

Детализация выплат в одиночных разрядах:

Победители – 5,5 млн долларов

Финалисты – 2,8 млн

Полуфиналисты – 1,45 млн

Четвертьфиналисты – 780 тыс.

1/8 финала – 480 тыс.

1/16 финала – 290 тыс.

1/32 финала – 190 тыс.

Первый раунд – 140 тыс.

В парном разряде триумфаторы разделят между собой 1 миллион долларов на дуэт (финалисты заберут 500 тысяч).

Выросли выплаты и в квалификации: за вылет в первом круге отбора выплатят 32 тысячи долларов, за второй круг – 48 тысяч, а за финал квалификационного раунда – 66 тысяч.

Представительство Украины и старт турнира

Основная сетка турнира в Нью-Йорке стартует 30 августа и продлится до 13 сентября. Действующими чемпионами являются испанец Карлос Алькарас и "нейтральная" Арина Соболенко.

Украину в основной сетке гарантированно представят сразу семь теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Еще четверо украинцев – Виталий Сачко, Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая – попытаются пробиться в основу через квалификационное сито.