Украинское дерби в Цинциннати: Снигур победила Стародубцеву в двух сетах
Украинская теннисистка Дария Снигур одержала уверенную победу над соотечественницей Юлией Стародубцевой в первом круге престижного турнира WTA 1000 в Цинциннате.
О результате украинского дерби в США рассказывает Sport RBC.UA.
Результат украинского противостояния
Дарья Снигур в двух сетах обыграла Юлию Стародубцеву на старте соревнований. Матч между двумя украинками длился 1 час 45 минут. Дарья, несмотря на сопротивление со стороны соотечественницы, не отдала ей ни одного гейма.
WTA 1000 Цинциннати. 1/64 финала
Дарья Снигур (Украина) - Юлия Стародубцева (Украина) - 6:4, 6:3
Для Дарии эта победа стала значительным достижением, ведь это лишь вторая победа в ее карьере в основной сетке турниров столь высокой категории. В первый раз преодолеть этот барьер ей удалось в апреле этого года на грунтовых кортах Мадрида.
Следующий вызов для Снигур
В следующем раунде турнира украинку ждет испытание торопом. Снигур сыграет против опытной американки Мэдисон Кис, которая посеяна на турнире под 20-м номером.
Это будет уже четвертый матч Дарии в этом сезоне против теннисистки по топ-30 мирового рейтинга. Противостояние состоится в воскресенье, 16 августа.
Ранее мы сообщали, что Ангелина Калинина вышла во второй круг WTA 1000 в Цинциннати, показав волю победе.