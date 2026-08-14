Украинское дерби в Цинциннати: Снигур победила Стародубцеву в двух сетах

Результат украинского противостояния

Дарья Снигур в двух сетах обыграла Юлию Стародубцеву на старте соревнований. Матч между двумя украинками длился 1 час 45 минут. Дарья, несмотря на сопротивление со стороны соотечественницы, не отдала ей ни одного гейма.

WTA 1000 Цинциннати. 1/64 финала

Дарья Снигур (Украина) - Юлия Стародубцева (Украина) - 6:4, 6:3

Для Дарии эта победа стала значительным достижением, ведь это лишь вторая победа в ее карьере в основной сетке турниров столь высокой категории. В первый раз преодолеть этот барьер ей удалось в апреле этого года на грунтовых кортах Мадрида.

Следующий вызов для Снигур

В следующем раунде турнира украинку ждет испытание торопом. Снигур сыграет против опытной американки Мэдисон Кис, которая посеяна на турнире под 20-м номером.

Это будет уже четвертый матч Дарии в этом сезоне против теннисистки по топ-30 мирового рейтинга. Противостояние состоится в воскресенье, 16 августа.