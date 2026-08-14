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Теніс 14 серпня 2026, 20:18

Українське дербі в Цинциннаті: Снігур перемогла Стародубцеву в двох сетах

Дарія оформила лише другу у своїй кар'єрі перемогу на турнірах WTA 1000
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дарія Снігур вдруге в кар'єрі перемогла на турнірі-"тисячнику" (Фото: snigur_27, Instagram)
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Українська тенісистка Дарія Снігур здобула впевнену перемогу над співвітчизницею Юлією Стародубцевою в першому колі престижного турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Про результат українського дербі в США розповідає Sport RBC.UA.

Результат українського протистояння

Дарія Снігур у двох сетах переграла Юлію Стародубцеву на старті змагань. Матч між двома українками тривав 1 годину 45 хвилин. Дарія, попри спротив з боку співвітчизниці, не віддала їй жодного гейму.

WTA 1000 Цинциннаті. 1/64 фіналу

Дар'я Снігур (Україна) - Юлія Стародубцева (Україна) - 6:4, 6:3

Для Дарії ця перемога стала вагомим досягненням, адже це лише друга перемога в її кар'єрі в основній сітці турнірів такої високої категорії. Уперше здолати цей бар'єр їй вдалося у квітні цього року на ґрунтових кортах Мадрида.

Наступний виклик для Снігур

У наступному раунді турніру на українку чекає випробування топрівнем. Снігур зіграє проти досвідченої американки Медісон Кіс, яка посіяна на турнірі під 20-м номером.

Це буде вже четвертий матч Дарії в цьому сезоні проти тенісистки з топ-30 світового рейтингу. Протистояння відбудеться в неділю, 16 серпня.

Раніше ми повідомляли, що Ангеліна Калініна вийшла у друге коло WTA 1000 у Цинциннаті, показавши волю до перемоги.

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