Украинская теннисистка сразится за полуфинал на Итоговом турнире в Китае

WTT Junior Finals. Группа В. Второй тур

Полина Скляр (Украина, 7) – Мария Макарова (5) – 2:6, 1:6

Как прошел матч

Второй матч группового этапа оказался для 15-летней украинки очень сложным. Полина Скляр не смогла найти свой ритм в противостоянии с Марией Макаровой и уступила в двух сетах за 57 минут.

За время, проведенное на корте, Скляр выполнила один эйс и не допустила ни одной двойной ошибки, однако ключевым фактором стала нереализация собственных брейкпойнтов.

Это была уже вторая очная встреча теннисисток в текущем сезоне – в июле украинка победила эту же соперницу в четвертьфинале юниорского Уимблдона, где впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Grand Slam.

Решающее сражение впереди

На старте группового этапа Итогового юниорского турнира украинка одержала волевую победу над американкой Дженай Престон. После двух матчей в ее активе одна победа и одно поражение.

В заключительном туре Скляр встретится с чешкой Яной Ковачковой. Именно этот матч будет решающим для украинки в борьбе за продолжение выступлений на турнире.

В полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы. Несмотря на неудачный второй матч, Скляр сохраняет возможность пробиться в четверку сильнейших участниц соревнований в Чэнду.