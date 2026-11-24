Украина завершила сезон в тройке лучших

Последнее обновление командного рейтинга Кубка Билли Джин Кинг произошло после завершения матчей плейоф сезона-2026. В этих противостояниях определялись сборные, сыграющие в квалификационном раунде турнира в следующем году.

По итогам матчей свои противостояния выиграли США, Польша и Япония. Канада, которая была второй сеяной, уступила Бразилии.

Украинки завершили выступления в турнире еще в конце сентября. Тогда национальная команда впервые в истории пробилась в финал Кубка Билли Джин Кинг, где уступила сборной Чехии.

Несмотря на результаты заключительных матчей сезона, позиция Украины в рейтинге не изменилась. Команда имеет 1226,25 балла и занимает третье место.

Рейтинг Кубка Билли Джин Кинг: топ-10

Лидерство в мировом рейтинге сохраняет Италия, набравшая 1312,5 балла. Второй идет Чехия с 1277,5 балла, а Украина замыкает тройку лучших.

В первой десятке произошли две смены. Польша благодаря победе над Швецией поднялась на восьмую строчку, опередив Канаду, которая после поражения Бразилии опустилась на девятое место.

Рейтинг Кубка Билли Джин Кинг по состоянию на 23 ноября 2026 года:

Италия – 1312,5 балла Чехия – 1277,5 Украина – 1226,25 Великобритания – 1178,75 Испания – 1131,25 США – 1071,25 Казахстан – 988,75 Польша – 937,5 (+1 позиция) Канада – 921,25 (-1) Япония – 918,75

Когда Украина сыграет следующие матчи

Следующим испытанием для украинской сборной станет квалификационный раунд Кубка Билли Джин Кинг сезона-2027. Матчи с участием команды состоятся в апреле следующего года.

Украинки будут бороться за возможность снова пробиться в финальную часть престижного командного турнира.