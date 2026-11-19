Алькарас пройдет срочное обследование после матча с Медведевым

Испанский теннисист должен пройти магнитно-резонансную томографию, которая поможет установить характер и степень повреждения мышц задней поверхности левого бедра. Проблема возникла в начале второго сета поединка второго тура Итогового турнира против Даниила Медведева.

Во время медицинского таймаута врачи плотно затейпировали теннисисту бедро, после чего он смог продолжить встречу и одержать победу. Сам Алькарас признал, что испытывал дискомфорт, хотя после появления боли смог сохранить высокий уровень игры.

"Я немного чувствую дискомфорт, не буду врать. Я отлично играл, но вдруг почувствовал небольшую проблему с задней поверхностью бедра. Однако после этого я смог продолжать играть на очень хорошем уровне. Пытался оставаться расслабленным и не двигаться слишком резко. Сейчас чувствую себя нормально", - рассказал испанец.

Под угрозой выступления на ATP Finals и Кубке Дэвиса

Результаты МРТ определят дальнейший план действий команды Алькараса. В первую очередь станет ясно, сможет ли теннисист продолжить борьбу на Итоговом турнире ATP в Турине.

Также под вопросом остается участие испанца в финальном турнире Кубка Дэвиса, который состоится 24-29 ноября в итальянской Болонье. Для сборной Испании возможный урон Алькараса станет серьезным ударом, ведь он является одним из ключевых игроков команды.

В прошлом году травма уже помешала Алькарасу сыграть за сборную

Проблемы с задней поверхностью бедра уже повлияли на планы испанца в конце прошлого сезона. Из-за аналогичного повреждения Алькарас не смог выступить за национальную команду в финальной части Кубка Дэвиса.