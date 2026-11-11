Теннис нуждается в перезагрузке: легенда спорта предложил изменить правила игры

Надаль призвал пересмотреть теннисный календарь

Рафаэль Надаль считает, что современный календарь ATP создает чрезмерную нагрузку на теннисистов. Профессиональный сезон длится почти 11 месяцев, поэтому игроки практически не имеют полноценного времени для отдыха, восстановления и качественной физической подготовки.

По мнению испанца, такая интенсивность соревнований способствует распространению травм. Ситуацию усложняют и требования современного тенниса: все более мощные удары и взрывные перемещения создают дополнительную нагрузку на организм.

Отдельно Надаль обратил внимание на преобладание хардовых покрытий в календаре. Он считает, что такие корты слишком агрессивны для суставов, особенно учитывая продолжительность сезона.

"Я не знаю многих профессиональных видов спорта, в которых соревнования проходят на таких покрытиях. В теннисе мы большую часть времени играем на кортах, которые, скажем так, очень агрессивны для тела и суставов. А потом мы расплачиваемся за это последствиями", - заявил Надаль.

Испанец также отметил необходимость сохранять большее разнообразие покрытий. По его мнению, почвенные и травяные корты могут быть более благоприятными для организма с точки зрения ударной нагрузки, хотя имеют собственные физические особенности.

Легенда тенниса предложила изменить систему рейтинга ATP

Еще одной проблемой Надаль назвал действующую систему начисления рейтинговых очков. Пока рейтинг ATP формируется на основе результатов игроков за последние 52 недели.

Поэтому теннисисты вынуждены постоянно участвовать в турнирах, ведь пропуск соревнований, на которых они ранее получили значительное количество очков, может существенно ухудшить их позиции. Особенно ощутимы такие последствия становятся в случае травм, когда спортсмену необходимо длительное время восстанавливаться.

Надаль предложил перейти к системе, при которой рейтинг учитывал бы результаты игроков за последние два года, а не только за один.

"Система рейтинга, основанная на результатах за последние два года вместо одного, дала бы игрокам немного больше свободы для принятия правильных решений. В то же время в случае травмы у них было бы больше времени на восстановление, не опасаясь, что их позиция в рейтинге быстро рухнет", - пояснил испанец.

Надаль раскритиковал расширение Masters 1000

Отдельно бывший лидер мирового тенниса высказался по поводу продолжительности турниров серии Masters 1000. Он не поддерживает решение сделать большинство этих соревнований двухнедельными, поскольку это еще больше уплотняет календарь и увеличивает нагрузку на спортсменов.

"Я также считаю, что решение расширить почти все турниры Masters 1000 до двух недель было ошибкой", - подчеркнул Надаль.

Испанец убежден, что профессиональному теннису нужны системные изменения, которые дадут спортсменам больше возможностей для восстановления и помогут снизить риск травм. По его мнению, нынешняя модель календаря и рейтинга создает проблемы, за которые игроки вынуждены платить собственным здоровьем.