Свитолина совершила камбек на Итоговом турнире и сохранила шансы на полуфинал
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала первую победу на Итоговом турнире WTA-2026. Во втором туре группового этапа она в трех сетах обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову и сохранила шансы на выход в полуфинал соревнований.
О ходе и результате встречи сообщает Sport RBC.UA.
WTA Finals 2026. Групповой этап, 2-й тур
Элина Свитолина (Украина) – Каролина Мухова (Чехия) – 3:6, 6:2, 6:2.
Свитолина уступила в первом сете, но перехватила инициативу
Матч начался с уверенной игры теннисисток на собственных подачах, однако впоследствии Мухова завоевала преимущество и выиграла пять из следующих шести геймов, дважды реализовав брейк и в конце концов забрала первую партию.
После завершения первого сета обеим теннисисткам понадобилась медицинская помощь. Свитолина взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой, а Мухова продолжила матч с повязкой на запястье.
Во второй партии украинка постепенно перехватила контроль над игрой. После четырех стартовых геймов, у которых теннисистки удержали свои подачи, Элина реализовала брейк и вышла вперед. Впоследствии она еще раз взяла подачу соперницы, а затем уверенно подала на сет – 6:2.
Украинка уверенно завершила решающий сет
В третьей партии Свитолина продолжила доминировать на корте. Первый брейк украинка оформила уже в третьем гейме, а в седьмом снова выиграла подачу Муховой.
После этого Элине оставалось лишь защитить свою подачу, с чем она справилась. По статистике, во второй партии Свитолина выполнила 12 виннеров против пяти у соперницы. В первом сете преимущество по этому показателю было на стороне Муховой – семь против пяти.
Свитолина сохраняет шансы на полуфинал WTA Finals
Эта победа стала для Свитолиной первой на Итоговом турнире с 2019 года. Тогда украинка дошла до финала соревнований.
Также Элина добилась четвертой победы над Муховой на уровне основной сетки WTA. Общий счет личных встреч теннисисток теперь составляет 4:1 в пользу украинки.
После двух туров Свитолина имеет одну победу и одно поражение. В турнирной таблице группы она занимает третье место, уступая Мирри Андреевой и Арине Сабаленке, имеющим по одной победе после одного сыгранного матча. Мухова с двумя поражениями остается последней.
В полуфинал Итогового турнира выйдут две лучшие теннисистки группы. Следующей соперницей Светолиной станет "нейтральная" Арина Сабаленко. Их матч запланирован на пятницу, 13 ноября.
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