Свитолина совершила камбек на Итоговом турнире и сохранила шансы на полуфинал

WTA Finals 2026. Групповой этап, 2-й тур

Элина Свитолина (Украина) – Каролина Мухова (Чехия) – 3:6, 6:2, 6:2.

Свитолина уступила в первом сете, но перехватила инициативу

Матч начался с уверенной игры теннисисток на собственных подачах, однако впоследствии Мухова завоевала преимущество и выиграла пять из следующих шести геймов, дважды реализовав брейк и в конце концов забрала первую партию.

После завершения первого сета обеим теннисисткам понадобилась медицинская помощь. Свитолина взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой, а Мухова продолжила матч с повязкой на запястье.

Во второй партии украинка постепенно перехватила контроль над игрой. После четырех стартовых геймов, у которых теннисистки удержали свои подачи, Элина реализовала брейк и вышла вперед. Впоследствии она еще раз взяла подачу соперницы, а затем уверенно подала на сет – 6:2.

Украинка уверенно завершила решающий сет

В третьей партии Свитолина продолжила доминировать на корте. Первый брейк украинка оформила уже в третьем гейме, а в седьмом снова выиграла подачу Муховой.

После этого Элине оставалось лишь защитить свою подачу, с чем она справилась. По статистике, во второй партии Свитолина выполнила 12 виннеров против пяти у соперницы. В первом сете преимущество по этому показателю было на стороне Муховой – семь против пяти.

Свитолина сохраняет шансы на полуфинал WTA Finals

Эта победа стала для Свитолиной первой на Итоговом турнире с 2019 года. Тогда украинка дошла до финала соревнований.

Также Элина добилась четвертой победы над Муховой на уровне основной сетки WTA. Общий счет личных встреч теннисисток теперь составляет 4:1 в пользу украинки.

После двух туров Свитолина имеет одну победу и одно поражение. В турнирной таблице группы она занимает третье место, уступая Мирри Андреевой и Арине Сабаленке, имеющим по одной победе после одного сыгранного матча. Мухова с двумя поражениями остается последней.

В полуфинал Итогового турнира выйдут две лучшие теннисистки группы. Следующей соперницей Светолиной станет "нейтральная" Арина Сабаленко. Их матч запланирован на пятницу, 13 ноября.