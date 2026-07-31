Свитолина и Костюк возглавят сборную Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг: кто еще в составе

Усиление Ястремской

В сравнении с апрельскими матчами квалификации против Польши, где украинки одержали уверенные победы в одиночных и парном разрядах, в составе состоялась одна ротация: Даяна Ястремская заменила Надежду Киченок. Возглавлять национальную команду снова будут теннисистки из топ-15 мирового рейтинга – Элина Свитолина и Марта Костюк.

Полный состав сборной Украины:

Элина Свитолина (WTA 10)

Марта Костюк (WTA 11)

Александра Олейникова (WTA 44)

Даяна Ястремская (WTA 87)

Людмила Киченок (WTA 45 в парном рейтинге)

В четвертьфинале украинки, получившие высокий третий номер посева, будут противостоять бельгийкам.

Соперницы выставили состав во главе с молодыми Анне Вандевинкель (WTA 91) и Джелин Вандромме (WTA 128), к которым также присоединились Грет Миннен (WTA 182) и специалист по парной игре Магали Кэмпен (WTA 50 в парном рейтинге).

Расписание финальной сетки

В финале Кубка Билли Джин Кинг-2026 сыграют восемь сборных: Чехия, Великобритания, Казахстан, Испания, Украина, Бельгия, Италия и Китай.

Украинская команда стремится превзойти свой прошлогодний результат: в сезоне-2025 наша сборная дебютировала в финальной стадии и остановилась за два гейма от выхода в финал, в драматической борьбе уступив будущим чемпионкам из Италии.

Матч 1/4 финала Украина - Бельгия запланирован на 24 сентября и начнется в 5:00 по киевскому времени. Встречи пройдут в сокращенном формате до двух побед (два одиночных матча и один парный).

Турнир откроется 22 сентября противостоянием Чехии и Великобритании. В других четвертьфинальных парах действующие обладательницы трофея итальянки сыграют с хозяйками соревнований - Китаем, а сборная Казахстана встретится с Испанией.

Матчи 1/4 финала (по киевскому времени):