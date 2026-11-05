Свитолина и Костюк гарантированно получат шестизначные суммы: сколько заработают украинки на Итоговом турнире

Призовой фонд WTA Finals сократился на 5,5 миллиона долларов

Общий призовой фонд Итогового турнира WTA в 2026 году составит 10 миллионов долларов. Из этой суммы 8 миллионов предусмотрено для одиночного разряда, еще 2 миллиона – для парного.

По сравнению с прошлым годом, когда соревнования проходили в Эр-Рияде, призовой фонд снизился на 5,5 миллиона долларов. В 2025 году организаторы выделили на турнир 15,5 миллионов.

По данным WTA, чемпионка одиночного разряда, которая выиграет все пять матчей, сможет заработать 3,37 миллиона долларов. Непобедимая пара в парном разряде получит 725 тысяч долларов на двоих.

Сколько гарантированно заработает Свитолина

Украину в одиночном разряде WTA Finals 2026 представит Элина Свитолина. За участие в групповом этапе теннисистка гарантированно получит 220 тысяч долларов, если проведет все три матча вне зависимости от их результатов.

Каждая победа на групповой стадии принесет украинцы дополнительные 230 тысяч долларов. Выход в финал предполагает еще 820 тысяч призовых, а чемпионский бонус составляет 2,46 миллиона долларов.

Таким образом, при условии победы во всех матчах Свитолина может заработать максимальные 3,37 миллиона долларов.

Костюк получит не менее 100 тысяч долларов

Еще одна украинка Марта Костюк уже официально приедет в Индиан-Уэллс в статусе запасной участницы одиночного разряда.

Если теннисистка не сыграет ни одного матча и не заменит кого-нибудь из участниц основной сетки, ей гарантированно выплатят 100 тысяч долларов. При выходе на корт сумма призовых будет увеличиваться в соответствии с количеством проведенных матчей и результатами.