Свитолина разгромила соперницу и впервые за семь лет вышла в финал Итогового турнира WTA

Как Свитолина одолела Носкову

В начале встречи соперницы обменялись брейками. После ровного старта Свитолина постепенно захватила инициативу и стала увереннее действовать на приеме.

При счете 2:2 украинка выиграла четыре гейма подряд, завершив первую партию в свою пользу – 6:2.

Во втором сете преимущество Элины стало еще более ощутимым. Украинка выиграла пять стартовых геймов, практически лишив Носкову шансов на камбэк.

Чешская теннисистка сумела взять только один гейм на собственной подаче. После этого Свитолина уверенно довела встречу до победы, реализовав матчбол в седьмом гейме.

Элина Свитолина (Украина) – Линда Носкова (Чехия) – 6:2, 6:1

Историческое достижение украинки

Свитолина третий раз в карьере пробилась в финал Итогового турнира WTA и впервые сделала это с 2019 года.

В 2018 году украинка стала чемпионкой турнира, а в следующем сезоне дошла до решающего матча.

Кроме того, победа над Носковой стала для Элины уже 11 в 2026 году над представительницами топ-10 мирового рейтинга. По этому показателю украинка установила новый рекорд сезона.

Кто соперница Светолиной в финале

В решающем матче украинка встретится с Миррой Андреевой, выступающей в нейтральном статусе.

В своем полуфинале Андреева победила американку Джессику Пегулу. Финал Итогового турнира WTA состоится в воскресенье, 15 ноября.