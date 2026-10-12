Свитолина переписала 5-летний рекорд, но Украина понесла потери: что изменилось в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг по итогам последних двух недель – после завершения турнира WTA 1000 в китайском Пекине.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный рейтинг организации .
Прорыв Свитолиной и стабильность Костюк
Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свою позицию и вернулась на шестую строчку мирового рейтинга WTA. Для украинки это лучший результат с октября 2021 года.
Подняться на одну строчку Свитолиной позволило выступление в Пекине. На китайских кортах Элина дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице соревнований Чжэн Циньвэнь.
В то же время вторая ракетка Украины Марта Костюк, пропускавшая соревнования из-за травмы, сохранила за собой десятое место в мировой классификации.
Прогресс украинок и потеря позиции в топ-50
В первой пятидесятке мирового рейтинга произошли заметные перестановки. Дария Снигур благодаря выходу в четвертый круг в Пекине и победе над итальянкой Жасмин Паолини поднялась на четыре строчки и заняла 42-е место, повторив собственный рекорд.
Небольшой прогресс демонстрируют Юлия Стародубцева (44-е место) и Ангелина Калинина (48-е место). В то же время Александра Олейникова потеряла четыре позиции и опустилась на 51-ю строчку. Из-за этого количество украинок в топ-50 сократилось с шести до пяти.
Ниже в рейтинге Даяна Ястремская приблизилась к возвращению в топ-100. Она поднялась сразу на восемь позиций и занимает 103-е место.
Что изменилось в топ-10
В первой десятке рейтинга WTA также произошел ряд заметных перестановок после турнира в Пекине. Лидерство уверенно удерживает Елена Рыбакина из Казахстана, а вторую позицию сохраняет Арина Соболенко.
Главный скачок в мировом авангарде совершила "нейтральная" Мирра Андреева: благодаря выходу в финал пекинского "тысячника" она поднялась сразу на две строчки и заняла третье место. Из-за этого рывка по одной позиции потеряли американки Джессика Пегула и Коко Гофф, которые теперь занимают четвертое и пятое места соответственно.
В свою очередь, чешская теннисистка Линда Носкова, которая в прошлом году играла в финале соревнований в Пекине, на этот раз завершила выступление на стадии 1/8 финала. Потеря защищенных очков стоила ей двух позиций – Носкова опустилась с шестого на восьмое место, пропустив вперед Элину Свитолину и свою соотечественницу Каролину Мухову.
Топ-10 рейтинга WTA:
- (1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 9696 очков
- (2). Арина Соболенко – 7550
- (5). Мирра Андреева – 6371
- (3). Джессика Пегула (США) – 6225
- (4). Коко Гофф (США) – 5974
- (7). Элина Свитолина (Украина) – 5024
- (8). Каролина Мухова (Чехия) – 4773
- (6). Линда Носкова (Чехия) – 4679
- (9). Ига Свентек (Польша) – 3999
- (10). Марта Костюк (Украина) – 3910
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