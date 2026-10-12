Світоліна переписала 5-річний рекорд, але Україна зазнала втрати: що змінилося у рейтингу WTA

Прорив Світоліної та стабільність Костюк

Перша ракетка України Еліна Світоліна покращила свою позицію та повернулася на шосту сходинку світового рейтингу WTA. Для українки це найкращий результат із жовтня 2021 року.

Піднятися на одну сходинку Світоліній дозволив виступ у Пекіні. На китайських кортах Еліна дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутній переможниці змагань Чжен Ціньвень.

Водночас друга ракетка України Марта Костюк, яка пропускала змагання через травму, зберегла за собою десяте місце у світовій класифікації.

Прогрес українок та втрата позиції в топ-50

У першій п'ятдесятці світового заліку відбулися відчутні рокіровки. Дарія Снігур завдяки виходу до четвертого кола в Пекіні та перемозі над італійкою Жасмін Паоліні піднялася на чотири сходинки й посіла 42-ге місце, повторивши власний рекорд.

Невеликий прогрес демонструють Юлія Стародубцева (44-те місце) та Ангеліна Калініна (48-ме місце). Натомість Олександра Олійникова втратила чотири позиції та опустилася на 51-шу сходинку. Через це кількість українок у топ-50 скоротилася з шести до п'яти.

Нижче в рейтингу Даяна Ястремська наблизилася до повернення у топ-100. Вона піднялася одразу на вісім позицій та посідає 103-тє місце.

Що змінилося в топ-10

У чільній десятці рейтингу WTA також відбулася низка помітних рокіровок після турніру в Пекіні. Лідерство впевнено утримує Єлєна Рибакіна з Казахстану, а другу позицію зберігає Аріна Соболенко.

Головний стрибок у світовому авангарді здійснила "нейтральна" Мірра Андрєєва: завдяки виходу до фіналу пекінського "тисячника" вона піднялася одразу на дві сходинки й обійняла третє місце. Через цей ривок по одній позиції втратили американки Джесіка Пегула та Коко Гофф, які тепер посідають четверте й п'яте місця відповідно.

Своєю чергою, чеська тенісистка Лінда Носкова, яка торік грала у фіналі змагань у Пекіні, цього разу завершила виступи на стадії 1/8 фіналу. Втрата захищених очок коштувала їй двох сходинок – Носкова опустилася з шостого на восьме місце, пропустивши вперед Еліну Світоліну та свою співвітчизницю Кароліну Мухову.

Топ-10 рейтингу WTA: