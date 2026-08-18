Свитолина объявила о снятии с турнира в Цинциннати
Украинская теннисистка Элина Свитолина добровольно покинула турнир WTA 1000 в американском Цинциннати. Причиной спортсменка назвала травму, которую она получила на соревнованиях в Торонто. В 1/16 финала американского турнира Свитолина должна была сыграть с китаянкой Ван Сиу.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт турнира в Instagram.
Почему Свитолина снялась с турнира в Цинциннати
В заявлении украинской теннисистки, опубликованном организаторами турнира, говорится о необходимости качественного восстановления после травмы, которую Свитолина получила во время предыдущего турнира в Торонто.
"К сожалению, я нуждаюсь в лучшем восстановлении, потому что травма, которую я получила в Торонто, дала о себе знать в матче второго круга. Я не смогла восстановиться должным образом к своему следующему матчу. Я собиралась играть здесь, имея приятные воспоминания о выступлениях на этом турнире. И имела прекрасный матч позавчера. Очень грустно покидать это соревнование на таком этапе", – сказала Свитолина.
Отметим, что во время матча против Терезы Валентовой во втором круге Свитолина брала медицинскую паузу для консультаций с врачом.
Элина Свитолина в сезоне 2026
Текущий сезон первая ракетка Украины начала мощным выступлением на Australian Open. Тогда она дошла до полуфинала и уступила Арине Соболенко.
На турнире WTA 1000 в Дубае, в феврале, Свитолина дошла уже до финала, где проиграла американке Джессике Пегуле. На следующих соревнованиях, в американском Индиан-Уэллсе, Элина также продвинулась в полуфинал, где ее остановила Елена Рыбакина из Казахстана.
В мае Свитолина выиграла грунтовой турнир категории 1000 в Риме, а на "Ролан Гаррос" остановилась на стадии 1/4 финала, где уступила Марте Костюк.
Кто выигрывал турнир в Цинциннати
Действующей чемпионкой этих соревнований является Ига Швентек, которая в прошлом году в финале победила Жасмин Паолини из Италии (7:5, 6:4).
В Открытой Эре (с 1969 года) чаще всего турнир в Цинциннати выигрывали Серена Уильямс и Виктория Азаренко. Американка делала это дважды подряд в 2014 и 2015, а представительница Беларуси побеждала в 2013 и 2020 годах.
К слову, Элина Свитолина и Гаэль Монфис получили уникальный шанс проявить себя в необычном формате на US Open.