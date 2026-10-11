Свитолина не хочет для дочери собственного пути в теннисе: от чего спортсменка стремится уберечь Скай

Какое спортивное будущее Свитолина желает дочери

Во время разговора с бывшей французской теннисисткой Каролин Гарсией украинка рассказала, что они с Монфисом хотели познакомить Скай с другими видами спорта. В то же время, девочка уже интересуется теннисом, ведь постоянно видит родителей на соревнованиях.

"Мы хотели бы открыть для нее какой-то другой вид спорта. Но ей нравится теннис. Пожалуй, потому что каждый раз, когда мы куда-то едем, это теннисный турнир. Она это знает", – рассказала Свитолина.

По словам теннисистки, дочь активно поддерживает их с мужем и даже записывает мотивационные видео перед матчами.

"Перед каждым нашим матчем посылает видео: "Давай! Победи ту тетю" или "Победи того парня". Теннис уже стал естественной частью ее жизни", – поделилась украинка.

Несмотря на свои пожелания, родители не собираются ограничивать выбор Скай.

"Мы точно не будем против, если она захочет играть. Но заставлять не будем. Для нас главное, чтобы она занималась спортом", – подчеркнула Свитолина.

Украинка добавила, что спортивные занятия помогают детям развивать дисциплину, справляться с отрицательными эмоциями и переключать внимание.

Почему Свитолина хочет уберечь дочь от профессионального тенниса

Свитолина объяснила, что за успехами на теннисном корте стоят не только победы и яркие эмоции, но и годы тяжелого труда, жертв и болезненных моментов.

Имея большой опыт выступлений на самом высоком уровне, спортсменка не хотела бы, чтобы ее дочери пришлось пройти через подобные испытания.

"Мы сами через столько всего прошли. Столько жертв, столько боли, столько плохих моментов. Конечно, были и хорошие. Но когда оглядываешься назад, не хочется, чтобы твой ребенок пережил все эти плохие вещи", – призналась Элина.

Именно поэтому украинка надеется, что Скай найдет увлечение в другой спортивной дисциплине. И один из возможных вариантов у семьи уже есть.

"Возможно, другой спорт будет лучше. Она очень любит гольф. Так что попробуем", - отметила Свитолина.