Свитолина драматически уступила олимпийской чемпионке на турнире в Пекине

WTA 1000 Пекин. Четвертьфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Элина Свитолина (Украина) – 6:3, 7:6 (8:6)

Драматическая развязка на тайбрейке

В первой партии китаянка быстро захватила инициативу, совершила брейк и повела 3:1. Украинка пыталась сократить отставание, однако соперница удержала преимущество и завершила сет в свою пользу – 6:3.

Второй сет оказался гораздо более напряженным. Циньвэнь повела в счете, но Свитолина сумела перехватить инициативу и выйти вперед - 4:3. Позже китаянка получила возможность подать на матч, однако украинка отыгралась и перевела партию на тайбрейк. Там борьба продолжалась до последних розыгрышей, но Циньвэнь победила - 8:6.

Поединок длился 1 час 45 минут. Это было первое очное противостояние теннисисток.

Что дальше для Светолиной

В Пекине Свитолина не смогла повторить свой лучший результат – выход в полуфинал 2016 года. В этот раз ее путь завершился на стадии восьми лучших.

Следующим турниром для украинки станет соревнование WTA 1000 в китайском Ухане, где она продолжит выступления в азиатской серии.

Несмотря на поражение, выступление в Пекине принесет украинке важный результат в мировом рейтинге. После обновления классификации WTA Свитолина поднимется на шестое место – впервые за пять лет.