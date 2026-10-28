Ястремская остановилась в шаге от четвертьфинала в Китае: что пошло не так в решающие моменты

WTA 250. Гуанчжоу. Второй круг

Ши Хань (Китай) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:5, 6:4

Два ключевых брейка решили судьбу встречи

Первый сет начался с быстрого брейка китайской теннисистки, однако Ястремская сумела восстановить паритет уже в четвертом гейме (2:2). После этого соперницы надежно держали свои подачи вплоть до развязки партии. Решающим стал 11-й гейм, где Ши Хань снова реализовала брейкпойнт, после чего уверенно подала на сет – 7:5.

Во второй партии сценарий повторился. Китайская спортсменка сделала ранний брейк в третьем гейме и зафиксировала преимущество (3:1). До конца поединка Ястремская пыталась вернуть инициативу, однако Ши Хань сохранила отрыв и в десятом гейме успешно закрыла матч на собственной подаче – 6:4. Она реализовала свой итоговый успех за 1 час и 31 минуту.

Что дальше для Ястремской

Поражением от Ши Хань украинская теннисистка прервала свою серию из трех побед подряд, две из которых одержала в квалификации и одну – на старте основной сетки в Гуанчжоу.

Реабилитироваться Ястремская попробует уже через неделю: она выступит в квалификации следующего турнира WTA 250 в Гонконге.