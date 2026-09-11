Соболенко и новая первая ракетка мира разыграют титул US Open-2026: когда финал

Путь в финал

В полуфинальных противостояниях сошлись все четыре первые сеяные теннисистки. Рыбакина совершила волевой камбек против американки Коко Гофф, победив со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

В параллельном поединке Соболенко одолела другую американку – Джессику Пегулу в двух сетах (7:5, 6:2), сохранив шансы на защиту титула.

Что известно о битве за титул

Финальный матч женского US Open-2026 состоится в субботу, 12 сентября. Начало встречи запланировано на 23:00 по киевскому времени.

Рыбакина впервые в карьере вышла в финал в США. Для 27-летней теннисистки это будет четвертый решающий поединок турнира Grand Slam в карьере. В 2022 году казахстанка выиграла Уимблдон, а в 2023-м дошла до финала Australian Open. В этом году Рыбакина уже получила титул на Australian Open, победив в решающем матче именно Соболенко.

Соболенко будет иметь шанс в третий раз подряд выиграть US Open. В последний раз три титула подряд на американском мейджоре получала Серена Уильямс в 2012-2014 годах.

В очных встречах между соперницами лидирует "нейтральная" теннисистка - 10:7.

В то же время, Рыбакина по итогам US Open набрала достаточное количество рейтинговых очков, чтобы опередить Соболенко в рейтинге WTA. Казахстанка станет первой ракеткой мира с 14 сентября, вне зависимости от исхода финала.