Соболенко та нова перша ракетка світу розіграють титул US Open-2026: коли фінал
У Нью-Йорку визначилися учасниці вирішального матчу Відкритого чемпіонату США з тенісу серед жінок. У фіналі за трофей змагатимуться дві найкращі тенісистки світу – представниця Казахстану Єлена Рибакіна та "нейтральна" Аріна Соболенко.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру.
Шлях до фіналу
У півфінальних протистояннях зійшлися всі чотири перші сіяні тенісистки. Рибакіна здійснила вольовий камбек проти американки Коко Гофф, перемігши з рахунком 3:6, 6:4, 6:4.
У паралельному поєдинку Соболенко здолала іншу американку – Джессіку Пегулу у двох сетах (7:5, 6:2), зберігши шанси на захист титулу.
Що відомо про битву за титул
Фінальний матч жіночого US Open-2026 відбудеться у суботу, 12 вересня. Початок зустрічі запланований на 23:00 за київським часом.
Рибакіна вперше у кар'єрі вийшла до фіналу в США. Для 27-річної тенісистки це буде четвертий вирішальний поєдинок турніру Grand Slam у кар'єрі. У 2022 році казахстанка виграла Вімблдон, а у 2023-му дійшла до фіналу Australian Open. Цього року Рибакіна вже здобула титул на Australian Open, перемігши у вирішальному матчі саме Соболенко.
Натомість Соболенко матиме шанс втретє поспіль виграти US Open. Востаннє три титули поспіль на американському мейджорі здобувала Серена Вільямс у 2012-2014 роках.
У очних зустрічах між суперницями лідирує "нейтральна" тенісистка – 10:7.
Водночас Рибакіна за підсумками US Open набрала достатню кількість рейтингових очок, щоб випередити Соболенко в рейтингу WTA. Казахстанка стане першою ракеткою світу з 14 вересня, незалежно від результату фіналу.
Раніше ми писали, що Олександру Олійникову виключили зі збірної України через "неспортивні причини".