Снигур сенсационно вылетела со старта WTA 250 в Гуанчжоу в статусе первой сеяной

Как Снигур проиграла

В первой партии Снигур уступала с брейком уже при счете 1:3. Украинка сократила отставание до 4:5, однако в решающем гейме на своей подаче снова проиграла.

Во втором сете Бондар быстро завоевала преимущество, ведя 3:0. Снегирь не смогла отыграться и завершила матч после 1 часа 16 минут на корте.

Турнир WTA 250. Гуанчжоу. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) - Анна Бондар (Венгрия) - 4:6, 2:6

Статистика и история противостояния

Несмотря на то, что Бондар попала первой подачей только в 47% случаев, венгерка выполнила восемь эйсов. По количеству активно выигранных мячей она также существенно перевесила украинку – 22:12.

Это уже вторая победа Бондар над Снигур в очных встречах. В августе 2020 года венгерка также одолела украинку в двух сетах на турнире в Праге. Для Снигур это поражение стало третьим подряд на турнирах. В последний раз украинка побеждала в Ухане, когда одолела бельгийку Элизе Мертенс.

Кто еще представляет Украину в Гуанчжоу

После вылета Снигур единственной украинкой в основной сетке турнира осталась Даяна Ястремская. Она преодолела квалификацию и в первом круге сыграет против восьмой сеяной американки Кэти Волынец.

Несмотря на неудачное выступление в Гуанчжоу, Снигур сохранила лучшую позицию в своей карьере в рейтинге WTA - 40-е место в мире.