Снигур в шаге от основной сетки, Стародубцева проиграла россиянке: результаты украинок на турнире WTA 500 в Нинбо

Снигур одолела хозяйку турнира

Украинка Дария Снигур, которая занимает 42-е место в мировом рейтинге WTA, успешно стартовала в квалификации турнира категории WTA 500 в Нинбо. В первом круге она победила китаянку Линь Юйцзюнь, получившую специальное приглашение на соревнование.

Поединок длился 1 час 38 минут. Снигур уверенно начала встречу, но провалила вторую партию. В решающем сете украинка снова перехватила инициативу и не оставила сопернице шансов.

Дарья не выполнила ни одного эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов.

WTA 500, Нинбо. Квалификация, первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Линь Юйцзюнь (Китай) – 6:4, 2:6, 6:1

Стародубцева продолжила серию неудач

Другая украинская теннисистка Юлия Стародубцева не смогла преодолеть стартовый раунд квалификации. Она уступила россиянке Анастасии Захаровой в двух сетах.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Стародубцева выполнила два эйса, допустила три двойных ошибок и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. Захарова использовала четыре из шести возможностей взять подачу соперницы.

Для украинки это было уже четвертое поражение после US Open. Также она второй раз в этом сезоне уступила Захаровой: в июне россиянка победила Стародубцеву в первом круге турнира WTA 250 в Истборне.

WTA 500, Нинбо. Квалификация, первый круг

Анастасия Захарова (-) - Юлия Стародубцева (Украина) - 6:1, 7:5

Дальнейшие выступления украинок в Нинбо

За выход в основную сетку Дария Снигур сыграет против польки Катажины Кофе, которая занимает 127-е место в рейтинге WTA. В этом году Снигур уже дважды побеждала польскую теннисистку - в квалификации Australian Open и на турнире в Пекине.

В основной сетке турнира WTA 500 в Нинбо выступят еще две украинки – Элина Свитолина и Марта Костюк.

Действующей чемпионкой соревнований является представитель Казахстана Елена Рыбакина.