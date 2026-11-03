Синхронный вылет в Гонконге: Олейникова и Ястремска потерпели фиаско уже в первом круге

WTA 250 Гонконг, 1-й круг

Зейнеп Сонмез (Турция) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 6:2

Талия Гибсон (Австралия) – Александра Олейникова (Украина) – 7:6, 6:1

Ход матчей и ключевые моменты

В первом поединке бывшая чемпионка турнира Даяна Ястремская встретилась с представительницей Турции Зейнеп Сонмез. При равном счете 4:4 в первом сете турецкая теннисистка оформила решающий брейк и дожала украинку (6:4). Во второй партии Сонмез сразу повела 2:0 и не оставила Ястремской шансов на камбэк, отдав ей лишь два гейма (6:2). Поединок продолжался 1 час и 27 минут.

Александра Олейникова в матче против пятой сеяной австралийки Талии Гибсон имела шанс забрать первый сет после брейка в восьмом гейме. Однако украинка проиграла три гейма подряд и уступила партию на тай-брейке (5:7). Вторая часть противостояния прошла под полным контролем Гибсон: после выигранного стартового гейма Олейникова проиграла все последующие (1:6). Матч продолжался ровно полтора часа.

Исторический контекст и серия поражений

Для Ястремской это было третье выступление в Гонконге в карьере и второй вылет уже в первом круге. Главным достижением Даяны на этом турнире остается чемпионский титул 2018 года, завоеванный в финале против китаянки Ван Цян.

Олейникова дебютировала на соревнованиях в Гонконге. Поражение от Гибсон продлило ее неудачную серию до четырех проигранных матчей подряд. Кроме того, Александра уже на протяжении девяти турниров WTA подряд не может пробиться дальше второго круга. Последний раз ей удавалось добраться до третьего раунда на турнире в Гамбурге в июле.