ATP Finals. 3-й тур группового этапа

Бен Шелтон (США) - Рафаэль Ходар (Испания) - 7:6(8), 7:5

Шелтон одержал непростую победу над Ходаром

Поединок третьего тура группового этапа завершился в пользу американца. Встреча длилась немногим более двух часов.

Первый сет прошел без всякого брейка, а судьбу партии решил тайбрейк. В нем у Ходара было два сетбола, однако Шелтон сумел отыграть оба и в конце концов выиграл со счетом 10:8.

Во второй партии американцу также пришлось приложить немало усилий. При счете 4:5 он оказался в шаге от проигрыша сета, но удержал свою подачу, после чего сделал решающий брейк и завершил матч в свою пользу.

За встречу Шелтон исполнил 14 эйсов, тогда как его соперник – девять.

Судьба Шелтона зависит от матча Зверева и Фиса

Американец завершил групповой этап с двумя победами и одним поражением. Однако этого результата пока недостаточно для гарантированного выхода в полуфинал.

Шелтон ждет завершения матча между Александром Зверевым и Артуром Фисом. Американец попадет в четвёрку лучших, если немец выиграет хотя бы один сет или француз победит в трех партиях.

Победа Фиса в двух сетах выведет в полуфинал именно француза, а Шелтон завершит выступления на турнире.

Зверев уже гарантировал себе первое место в группе и выход в следующий раунд.

Ходар завершил дебютный Итоговый турнир без побед

Для 20-летнего Рафаэля Ходара участие в нынешнем ATP Finals стало дебютным. Испанец проиграл все три матча группового этапа и не смог пробиться в полуфинал.

В то же время, для Шелтона нынешнее выступление уже стало значительным шагом вперед по сравнению с прошлым годом: во время дебюта на Итоговом турнире американец проиграл все три поединка.