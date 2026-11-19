ATP Finals. 3-й тур групового етапу

Бен Шелтон (США) - Рафаель Ходар (Іспанія) - 7:6(8), 7:5

Шелтон здобув непросту перемогу над Ходаром

Поєдинок третього туру групового етапу завершився на користь американця. Зустріч тривала трохи більше двох годин.

Перший сет минув без жодного брейка, а долю партії вирішив тайбрейк. У ньому Ходар мав два сетболи, однак Шелтон зумів відіграти обидва та зрештою виграв із рахунком 10:8.

У другій партії американцю також довелося докласти чимало зусиль. За рахунку 4:5 він опинився за крок від програшу сету, але втримав свою подачу, після чого зробив вирішальний брейк і завершив матч на свою користь.

За зустріч Шелтон виконав 14 ейсів, тоді як його суперник - дев’ять.

Доля Шелтона залежить від матчу Звєрєва та Фіса

Американець завершив груповий етап із двома перемогами та однією поразкою. Однак цього результату поки недостатньо для гарантованого виходу до півфіналу.

Шелтон чекає на завершення матчу між Александром Звєрєвим та Артуром Фісом. Американець потрапить до четвірки найкращих, якщо німець виграє хоча б один сет або француз переможе у трьох партіях.

Натомість перемога Фіса у двох сетах виведе до півфіналу саме француза, а Шелтон завершить виступи на турнірі.

Звєрєв уже гарантував собі перше місце у групі та вихід до наступного раунду.

Ходар завершив дебютний Підсумковий турнір без перемог

Для 20-річного Рафаеля Ходара участь у цьогорічному ATP Finals стала дебютною. Іспанець програв усі три матчі групового етапу та не зміг пробитися до півфіналу.

Водночас для Шелтона нинішній виступ уже став значним кроком уперед порівняно з минулим роком: під час дебюту на Підсумковому турнірі американець програв усі три поєдинки.