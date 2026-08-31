Без шансов против квалифайерки: Калинина сенсационно проиграла на старте US Open

US Open. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Химено Сакацуме (Япония) – 3:6, 3:6

Как прошел матч

Первой соперницей украинки в Нью-Йорке стала 144-я ракетка мира Химено Сакацуме, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Поединок начался с брейка Калининой, однако после удачного стартового гейма украинка отдала четыре розыгрыша подряд.

Во второй партии японская теннисистка удерживала инициативу и довела матч до уверенной победы за 1 час 23 минуты - 6:3, 6:3.

Антирекорд Калининой на Grand Slam

Это поражение стало для Ангелиной уже пятым подряд в первых раундах основной сетки турниров "мейджор". Подобный спад произошел в карьере теннисистки впервые – в 2026 году ей так и не удалось выиграть ни одной дуэли в основе Грендслемов.

Калинина стала уже второй представительницей Украины, покинувшей US Open-2026 на старте – ранее выступления прекратила Даяна Ястремская. В то же время борьбу на хардовых кортах Нью-Йорка продолжают Марта Костюк и Элина Свитолина.