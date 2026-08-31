Без шансів проти кваліфаєрки: Калініна сенсаційно програла на старті US Open

US Open. Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Хімено Сакацуме (Японія) – 3:6, 3:6

Як пройшов матч

Першою суперницею українки в Нью-Йорку стала 144-та ракетка світу Хімено Сакацуме, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Поєдинок розпочався з брейку Калініної, проте після вдалого стартового гейму українка віддала чотири розіграші поспіль.

У другій партії японська тенісистка утримувала ініціативу й довела матч до впевненої перемоги за 1 годину 23 хвилини – 6:3, 6:3.

Антирекорд Калініної на Grand Slam

Ця поразка стала для Ангеліної вже п'ятою поспіль у перших раундах основної сітки турнірів "мейджор". Подібний спад трапився у кар'єрі тенісистки вперше – у 2026 році їй так і не вдалося виграти жодної дуелі в основі Грендслемів.

Калініна стала вже другою представницею України, яка залишила US Open-2026 на старті – раніше виступи припинила Даяна Ястремська. Водночас боротьбу на хардових кортах Нью-Йорка продовжують Марта Костюк та Еліна Світоліна.