Шанс сравнять счет: Костюк узнала соперницу на турнире в Нинбо

Выход на Костюк после победы над китаянкой

Поединок между Александровой и 189 ракеткой мира Го Ханьюй длился 1 час 28 минут. Россиянка одолела соперницу в двух сетах – 6:2, 6:3. Для теннисисток это была первая очная встреча.

В следующем раунде Александрова сыграет против Марты Костюк. Украинка занимает десятое место в мировом рейтинге и получила третий номер посева, потому начала выступления в Нинбо со второго круга.

Костюк уже побеждала Александрову

Марта и Екатерина встречались между собой трижды. Пока что преимущество на стороне россиянки – две победы против одной.

Однако последний матч остался за украинкой: в третьем круге US Open в сентябре Костюк впервые в карьере одолела Александрову.

Теперь теннисистки снова встретятся на корте в Нинбо. Их матч намечен на среду, 21 октября, на Центральном корте. Матч начнется ориентировочно в 14.00 по местному времени.