Шанс зрівняти рахунок: Костюк дізналася суперницю на турнірі в Нінбо
Марта Костюк дізналася ім’я наступної суперниці на турнірі WTA 500 у Нінбо. В 1/8 фіналу українська тенісистка зіграє проти представниці Росії Єкатєріни Александрової, яка здолала китаянку Го Ханьюй.
Про це із посиланням на результати матчу росіянки повідомляє Sport RBC.UA.
Вихід на Костюк після перемоги над китаянкою
Поєдинок між Александровою та 189-ю ракеткою світу Го Ханьюй тривав 1 годину 28 хвилин. Росіянка здолала суперницю у двох сетах - 6:2, 6:3. Для тенісисток це була перша очна зустріч.
У наступному раунді Александрова зіграє проти Марти Костюк. Українка посідає десяте місце у світовому рейтингу та отримала третій номер посіву, тому розпочала виступи в Нінбо з другого кола.
Костюк уже перемагала Александрову
Марта та Єкатєріна зустрічалися між собою тричі. Поки що перевага на боці росіянки - дві перемоги проти однієї.
Однак останній матч залишився за українкою: у третьому колі US Open у вересні Костюк уперше в кар’єрі здолала Александрову.
Тепер тенісистки знову зустрінуться на корті в Нінбо. Їхній матч запланований на середу, 21 жовтня, на Центральному корті. Матч розпочнеться орієнтовно о 14:00 за місцевим часом.
Раніше ми повідомляли, що Дарія Снігур вилетіла зі старту WTA 500 у Нінбо, поступившись в трьохсетовому протистоянні.