Сенсация в Шанхае: Джокович проиграл 34-й ракетке мира
Сербский теннисист Новак Джокович неожиданно проиграл поляку Губерту Гуркачу в стартовом для себя матче турнира ATP 1000 в Шанхае. Одиннадцатая ракетка мира уступила сопернику в двух сетах.
О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.
Поражение от 34-й ракетки мира
В первом сете соперники уверенно действовали на собственных подачах, однако в конце партии Гуркач сумел сделать брейк и выиграл со счетом 6:4.
Вторая партия тоже прошла в напряженной борьбе. Однако поляк снова оказался сильнее и закрыл сет со счетом 6:3, оформив победу с итоговым счетом 2:0.
Для Гуркач этот успех стал особенным: он впервые в карьере победил Джоковича после восьми предыдущих поражений в очных противостояниях.
ATP 1000, Шанхай, 1/32 финала
Новак Джокович (Сербия) – Губерт Гуркач (Польша) – 4:6, 3:6.
Фиаско после триумфа
В Шанхай серб приехал после успешного выступления на турнире в Пекине, где получил свой 102-й титул в профессиональной карьере. Однако продлить победную серию на китайских кортах ему не удалось.
Джокович является четырехкратным чемпионом Мастерса в Шанхае, но в этот раз завершил выступления уже после первого для себя матча.
С кем Гуркач сыграет дальше
В третьем круге турнира Гуркач встретится с победителем противостояния между итальянцем Лоренцо Музетти и китайцем Чжоу Й.
Для польского теннисиста победа над Джоковичем стала важным шагом на турнире, где он уже торжествовал в 2023 году.
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