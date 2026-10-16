Рекордная дисквалификация в теннисе: бывшего чемпиона Европы устранили на четверть века

За что наказали серба

По данным ITIA, решение о длительном отстранении было принято по итогам расследования фактов коррупции в спорте. Антикоррупционное агентство признало Миличевича виновным в фальсификации результатов шести матчей (в пяти из которых он принимал непосредственное участие), а также в попытках повлиять на исход еще шести встреч в период с 2022 по 2024 год.

Кроме того, следователи установили, что сербский теннисист активно вербовал и пытался привлечь других профессиональных игроков к коррупционной сети, что привело к договорным матчам с участием других спортсменов. Обстоятельства дела усугубило и поведение самого теннисиста: Миличевич полностью проигнорировал семь попыток организации связаться с ним и отказался давать показания.

В итоге ITIA дисквалифицировало теннисиста на 24 года и оштрафовало его на 70 тысяч долларов США. Согласно санкциям, сербу запрещено играть, тренировать и даже посещать любые официальные мероприятия под эгидой ATP, WTA и ITF вплоть до октября 2050 года.

Кто такой Стефан Миличевич

В юношеские годы Миличевич считался перспективным спортсменом: на его счету шесть побед на чемпионатах Европы среди юниоров и один титул ITF.

Однако взрослая профессиональная карьера серба сложилась менее удачно:

Наивысшей позицией в одиночном рейтинге ATP для него оставалось 1338-е место в августе 2014 года.

За всю карьеру на турнирах ATP он заработал всего 4858 долларов призовых.

Свой последний официальный матч теннисист провел в июне 2024 года.

Подобные жесткие меры становятся систематическими в борьбе с коррупцией в теннисе. Например, в декабре 2025 года ITIA дисквалифицировало француза Квентина Фольо на 20 лет, доказав его причастность к 27 эпизодам нарушения антикоррупционных правил.