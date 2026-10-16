Рекордна дискваліфікація у тенісі: колишнього чемпіона Європи усунули на чверть століття
Міжнародне агентство доброчесності в тенісі (ITIA) винесло одне з найжорсткіших рішень у своїй історії. 29-річного сербського тенісиста Стефана Мілічевича відсторонили від будь-якої спортивної діяльності на 24 роки та наклали солідний грошовий штраф.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.
За що покарали серба
За даними ITIA, рішення про тривале відсторонення було ухвалене за підсумками розслідування фактів корупції у спорті. Антикорупційне агентство визнало Мілічевича винним у фальсифікації результатів шести поєдинків (у п'яти з яких він брав безпосередню участь), а також у спробах змінити хід ще шести ігор протягом 2022–2024 років.
Окрім цього, розслідувачі встановили, що сербський тенісист активно вербував і намагався залучити інших професійних колег до корупційної мережі, що призвело до договірних матчів за участю інших гравців. Обставини справи обтяжила й поведінка самого спортсмена: Мілічевич повністю проігнорував сім спроб організації зв'язатися з ним та відмовився надавати свідчення.
У підсумку ITIA застосувала до тенісиста 24-річну дискваліфікацію та штраф у розмірі 70 тисяч доларів США. Відповідно до санкцій, сербу заборонено грати, тренувати чи навіть відвідувати будь-які офіційні заходи під егідою ATP, WTA та ITF аж до жовтня 2050 року.
Хто такий Стефан Мілічевич
У юнацькі роки Мілічевич вважався перспективним спортсменом: на його рахунку шість перемог на чемпіонатах Європи серед юніорів та один титул ITF.
Проте доросла професійна кар'єра серба склалася менш вдало:
- Найвищою позицією в одиночному рейтингу ATP для нього залишалося 1338-ме місце в серпні 2014 року.
- Загалом за кар'єру на турнірах ATP він заробив лише 4 858 доларів призових.
- Свій останній офіційний матч гравець провів у червні 2024 року.
Подібні жорсткі заходи стають систематичними в боротьбі з корупцією в тенісі. Наприклад, у грудні 2025 року ITIA дискваліфікувала француза Квентіна Фольйо на 20 років, довівши його причетність до 27 епізодів порушення антикорупційних правил.
Раніше ми розповіли, за що "Манчестер Юнайтед" оштрафував свого захисника після поразки в ЛЧ.