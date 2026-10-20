Провал на старте в Осаке: седьмая сеяная украинка неожиданно выбыла из турнира WTA

Осока. WTA 250. 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) – Мэри Стояна (США) – 2:6, 3:6

Проблемы на собственной подаче

Матч 1/16 финала продолжался 1 час и 21 минуту и завершился убедительной победой американской теннисистки, которая занимает 114-е место в рейтинге WTA.

Стояна сразу захватила инициативу в первом сете, поведя 3:0. По ходу стартовой партии Олейникова проиграла все четыре гейма на своей подаче, что позволило сопернице закрыть сет за 39 минут.

Во втором сете борьба на корте оставалась нестабильной с обеих сторон: украинка снова не смогла выиграть ни одного гейма на своей подаче, позволив сопернице сделать четыре брейка подряд. Несмотря на то что Олейникова отыграла 11 брейк-пойнтов, американка лучше воспользовалась ошибками соперницы и довела матч до победы. Это была первая очная встреча теннисисток на профессиональном уровне.

Неутешительная серия и дальнейшие планы

Для Олейниковой это поражение стало уже третьим за последние четыре матча против соперниц за пределами топ-100 мирового рейтинга. Единственную победу с конца сентября украинка одержала над китайской теннисисткой Ушуан Чжэн.

Неудачный старт в Осаке прервал выступление украинской теннисистки на уровне WTA 250, где она играла впервые с конца июля. Теперь Олейникова отправится в Токио, где выступит в квалификационной сетке престижного турнира серии WTA 500.