"Вернуться сильнее": пятая ракетка Украины досрочно закончила сезон

Официальное объявление

Украинская теннисистка официально объявила, что больше не будет выступать на турнирах в 2026 году.

"Вот и завершился мой сезон-2026. Пора отдохнуть, восстановить силы и вернуться сильнее. Увидимся в 2027 году!" – написала спортсменка в Instagram.

Два титула WTA 125 и финал турнира WTA 250

Сезон-2026 стал для Калининой успешным с точки зрения результатов. Украинка дважды выиграла турниры серии WTA 125 в Анталии. Также она дошла до финала соревнований WTA 250 в Рабате и сыграла в решающих матчах еще два турнира - в Анталии и Дубровнике.

В начале года Калинина находилась в конце второй сотни мирового рейтинга, однако впоследствии поднялась до первой полусотни. Сейчас она занимает 51 место в рейтинге WTA.

Исторический результат сборной Украины

Важным событием сезона для Калининой стало выступление в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг в сентябре. Украинка одержала три победы в четырех матчах, внеся весомый вклад в исторический результат национальной команды.

Сборная Украины впервые в своей истории досталась финалу командного чемпионата мира среди женщин.