"Повернутися сильнішою": п'ята ракетка України достроково закінчила сезон

Офіційне оголошення

Українська тенісистка офіційно оголосила, що більше не виступатиме на турнірах у 2026-му році.

"Ось і завершився мій сезон-2026. Час відпочити, відновити сили та повернутися сильнішою. Побачимося у 2027 році!" - написала спортсменка в Instagram.

Два титули WTA 125 та фінал турніру WTA 250

Сезон-2026 став для Калініної успішним із погляду результатів. Українка двічі виграла турніри серії WTA 125 в Анталії. Також вона дійшла до фіналу змагань WTA 250 у Рабаті та зіграла у вирішальних матчах ще двох турнірів - в Анталії та Дубровнику.

На початку року Калініна перебувала наприкінці другої сотні світового рейтингу, однак згодом піднялася до першої пів сотні. Наразі вона посідає 51-ше місце в рейтингу WTA.

Історичний результат збірної України

Важливою подією сезону для Калініної став виступ у фінальному раунді Кубка Біллі Джин Кінг у вересні. Українка здобула три перемоги в чотирьох матчах, зробивши вагомий внесок в історичний результат національної команди.

Збірна України тоді вперше у своїй історії дісталася фіналу командного чемпіонату світу серед жінок.