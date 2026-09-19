Более 2 миллионов: Олейникова потратит призовые с US Open на помощь ВСУ
41-й номер мирового рейтинга WTA Александра Олейникова отдаст часть призовых за US Open на нужды Вооруженных сил Украины. Общая сумма, которую теннисистка пожертвует военным, на этот раз составляет 2 миллиона и 400 тысяч гривен.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Олейниковой изданию BTU.
Сколько средств Олейникова отдаст на ВСУ
Украинская теннисистка рассказала, что часть из призовых, полученных за выступление на US Open передаст на нужды Батальона беспилотных систем "Спалах" 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Олейникова отметила, что давно поддерживает именно это подразделение.
Как сообщила спортсменка, 2 миллиона гривен пойдут на покупку необходимого батальона оборудования и комплектующих. Еще 400 тысяч гривен будут направлены на приобретение и передачу микроавтобуса Mercedes.
"Этот год – для меня первый полноценный сезон в WTA-туре, где есть и существенные призовые, и международное внимание, которое позволяет не только донатить собственные средства, но и привлекать пожертвования из-за рубежа. Вместе с тем, что мы передаем сейчас, за 2026 год мы предоставили нашим подшефным подразделениям поддержки примерно на 150 тысяч евро. И год еще не завершился", – рассказала Олейникова.
Сколько в целом Олейникова заработала на US Open
Как отмечает издание BTU, Олейникова, добравшись до второго круга US Open в одиночном разряде и сыграв один матч в парном, заработала 207 500 долларов призовых.
В одиночном разряде US Open Олейникову остановила представительница Филиппин Александра Эала. Матч продолжался два сета – 6:1, 6:4 в пользу Эалы. В первом же круге украинка справилась с американкой Риз Брантмайер – 6:4, 6:4.
Читайте также о выступлении украинских теннисистов на Кубке Дэвиса: сборная Украины положительно начала противостояние с Кипром.