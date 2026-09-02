Начало традиции: Монфис триумфально стартовал на US Open под пение трибун

Поздравление от фанатов и поддержка Светолиной

Во время послематчевого интервью на стадионе Луи Армстронга тысячи болельщиков устроили Монфису сюрприз, исполнив "Happy Birthday". Это можно считать началом традиции – ведь раньше болельщики на этом же корте так же поздравили с днем рождения американку Аманду Анисимову.

Вместе с трибунами поздравила Монфиса и его жена, украинская теннисистка Элина Свитолина, певшая вместе со всеми фанатами. Монфис признался, что Элина подарила ему на юбилей часы.

Триумф в день рождения и рекорд

Несмотря на нервное начало встречи и поражение в первом сете, Монфис полностью перехватил инициативу и разгромил Адольфо Вальехо в следующих трех партиях.

Благодаря этому успеху 40-летний француз повторил рекорд, став старейшим теннисистом, который выигрывал матч в основной сетке US Open вместе с Джимми Коннорсом. Тот также победил в день своего 40-летия в 1992 году. Кроме этого, Монфис обновил свой же рекорд по количеству побед на турнирах Grand Slam среди французов – теперь в его активе 131 победа.

"Сыграть в свой 40-й день рождения - это нечто особенное. Атмосфера в Нью-Йорке всегда электрическая, я чувствую себя здесь прекрасно. Я всегда пытаюсь показывать великолепный теннис и устраивать яркое шоу", - поделился эмоциями Монфис.