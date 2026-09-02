Початок традиції: Монфіс тріумфально стартував на US Open під спів трибун

Вітання від фанатів та підтримка Світоліної

Під час післяматчевого інтерв'ю на стадіоні Луї Армстронга тисячі вболівальників влаштували Монфісу сюрприз, заспівавши "Happy Birthday". Це можна вважати початком традиції - адже раніше вболівальники на цьому ж корті так само привітали з днем народження американку Аманду Анісімову.