Початок традиції: Монфіс тріумфально стартував на US Open під спів трибун
Трибуни на корті Луї Армстронга знову вдруге за ігровий день вітали іменинника з перемогою
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Французький тенісист Гаель Монфіс почав виступ на US Open-2026 у свій день народження. Трибуни на корті Луї Армстронга привітали спортсмена, заспівавши "Happy Birthday".
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний акаунт US Open в X (Twitter).
Вітання від фанатів та підтримка Світоліної
Під час післяматчевого інтерв'ю на стадіоні Луї Армстронга тисячі вболівальників влаштували Монфісу сюрприз, заспівавши "Happy Birthday". Це можна вважати початком традиції - адже раніше вболівальники на цьому ж корті так само привітали з днем народження американку Аманду Анісімову.
The crowd made sure Gael felt the love
Раніше ми повідомляли, що Еліна Світоліна розпочала US Open з розгромної перемоги.