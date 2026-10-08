После вылета в Пекине: четвертая ракетка мира снялась с турнира WTA 1000 в Ухане

Гофф пропустит турнир в статусе чемпионки

Гофф решила сняться с турнира после выступления на соревнованиях в Пекине. Американка отметила, что ей жаль пропускать Ухань, ведь она действующая чемпионка и всегда с удовольствием выступает на этом турнире.

"Мне досадно сниматься с турнира в Ухане, особенно в статусе действующей чемпионки. Мне всегда нравится играть здесь. После долгого сезона моему телу нужно время для отдыха и восстановления. С нетерпением жду возвращения в следующем году", - заявила Гофф.

Американка в 2025 году выиграла турнир в Ухане, не проиграв ни одного сета. В финале она победила соотечественницу Джессику Пегулу – 6:4, 7:5.

Немалые потери спортсменки

Отказ от участия в Ухане будет иметь для американки и рейтинговые последствия. После того как в 2024 году все десять турниров WTA 1000 стали обязательными для участия, Гофф не пропустила ни одного из них.

Теперь из-за снятия с турнира она потеряет 1000 рейтинговых очков, которые одержала за прошлогоднюю победу. Уханьский турнир станет последним соревнованием категории WTA 1000 в сезоне. Кроме Гоффа, участие в нем не примут, в частности, Елена Рыбакина, Аманда Анисимова и Наоми Осака.

Когда Гофф вернется на корт

Американка уже гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA, который состоится в Индиан-Уэллсе 7-14 ноября. В настоящее время Гофф занимает пятое место в WTA Race to the Finals.

Кроме того, после отказа от турнира в Ухане она получила подтверждение от сборной США, сыграющей в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Американки встретятся со сборной Венгрии 21-22 ноября в Делрей-Бич.